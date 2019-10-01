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Бонавентуре потролив фанатів Реала – екс-форвард Зорі відсвяткував гол у стилі Роналду

1 жовтня 23:44 309 Читать на русском
Бонавентуре потролив фанатів Реала – екс-форвард Зорі відсвяткував гол у стилі Роналду
Денніс Бонавентуре / EPA

Автор дубля у ворота мадридського Реала Денніс Бонавентуре з бельгійського Брюгге не втратив нагоди познущатися із вболівальників на Сантьяго Бернабеу.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Колишній форвард луганської Зорі ефектно відсвяткував свій другий гол у матчі.

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

Відправивши м'яч над Куртуа, Бонавентуре побіг до трибун і повторив вірусний жест місцевої легенди Кріштіану Роналду, який нині захищає кольори туринського Ювентуса.

Відзначимо, що дубль нігерійського нападника дозволив Брюгге поїхати з Іспанії із сенсаційною нічиєю 2:2 в активі.

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини футбольні курйози Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Брюгге Брюгге
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