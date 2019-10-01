Бонавентуре потролив фанатів Реала – екс-форвард Зорі відсвяткував гол у стилі Роналду

Автор дубля у ворота мадридського Реала Денніс Бонавентуре з бельгійського Брюгге не втратив нагоди познущатися із вболівальників на Сантьяго Бернабеу.

Колишній форвард луганської Зорі ефектно відсвяткував свій другий гол у матчі.

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

Відправивши м'яч над Куртуа, Бонавентуре побіг до трибун і повторив вірусний жест місцевої легенди Кріштіану Роналду, який нині захищає кольори туринського Ювентуса.

Відзначимо, що дубль нігерійського нападника дозволив Брюгге поїхати з Іспанії із сенсаційною нічиєю 2:2 в активі.