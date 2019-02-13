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Блинд: Реал по-прежнему один из лучших клубов в мире, Аяксу будет сложно

07:30 39 Читати українською
Блинд: Реал по-прежнему один из лучших клубов в мире, Аяксу будет сложно
Дейли Блинд / Фото: соцсети

Защитник амстердамского Аякса Дейли Блинд поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

"Реал по-прежнему является одним из лучших клубов в мире. Чтобы обыграть мадридцев, нам необходимо использовать все свои шансы. Необходимо добыть хороший результат дома. Это будет непросто, но я думаю, что у нас есть команда, которая может противостоять Реалу.

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Аякс показал, что может успешно играть с лучшими командами Европы. Мы должны продолжать в том же духе. Необходимо действовать уверенно и навязывать борьбу на каждом участке поля", – цитирует Блинда официальный сайт УЕФА.

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