Безумное соло, гол со штрафного и глупый пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Порту – 3:1
11:23 - Читати українською
Манчестер Сити совершил камбек в матче 1 тура Лиги чемпионов против Порту. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
21’ Серхио Агуэро
65’ Илкай Гюндоган
73’ Ферран Торрес
Луис Диас 14’
14’ Луис Диас
21’ Серхио Агуэро
65’ Илкай Гюндоган
73’ Ферран Торрес
На 14 минуте гости неожиданно вышли вперед. Луис Диас пронесся мимо нескольких соперников и мощно пробил в левый угол ворот Эдерсона. Манчестер Сити быстро отыгрался "усилиями" Пепе. Ветеран Порту врезался в Стерлинга, накликав глупый пенальти на свои ворота. Агуэро не промазал.
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Во втором тайме борьбы уже не было. Гюндоган как рукой положил гол прямым ударом со штрафного, а новичок "горожан" Ферран Торрес закрепил преимущество – 3:1.
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