На 14 минуте гости неожиданно вышли вперед. Луис Диас пронесся мимо нескольких соперников и мощно пробил в левый угол ворот Эдерсона. Манчестер Сити быстро отыгрался "усилиями" Пепе. Ветеран Порту врезался в Стерлинга, накликав глупый пенальти на свои ворота. Агуэро не промазал.

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Во втором тайме борьбы уже не было. Гюндоган как рукой положил гол прямым ударом со штрафного, а новичок "горожан" Ферран Торрес закрепил преимущество – 3:1.