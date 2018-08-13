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ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Беседин: Славия играет плотнее, когда я получаю мяч

17:34 26 Читати українською
Беседин: Славия играет плотнее, когда я получаю мяч
Артем Беседин / Фото из соцсетей

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился мыслями перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии.

"У Славии почти все футболисты очень высокие. Но мы сделали выводы и к завтрашнему матчу подойдем с другой тактикой. Будем играть против них несколько иначе.

Они более плотно играют, когда я получаю мяч. На втором этаже мне сложнее выигрывать борьбу. Их защитники немного выше меня. Нужно сделать так, чтобы они разворачивались лицом к своим воротам. Думаю, будет легче.

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Главное лишить их подборов в центре поля. В первом матче их было очень много. Думаю, что завтра они изменят тактику. Знаю, что у них будет играть другой форвард. Более подробно готовимся к завтрашней игре", – цитирует Беседина издание dynamomania.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа, начало в 19:30. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

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