Бєсєдін: Славія грає щільніше, коли я отримую м'яч

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився думками перед матчем-відповідю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії.

"У Славії майже всі футболісти дуже високі. Але ми зробили висновки і до завтрашнього матчу підійдемо з іншого тактикою. Будемо грати проти них трохи інакше.

Вони більш щільно грають, коли я отримую м'яч. На другому поверсі мені складніше вигравати боротьбу. Їх захисники трохи вищі за мене. Потрібно зробити так, щоб вони розверталися обличчям до своїх воріт. Думаю, буде легше.

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Головне позбавити їх підбирань в центрі поля. У першому матчі їх було дуже багато. Думаю, що завтра вони теж змінять тактику. Знаю, що у них буде грати інший форвард. Більш ретельно готуємось до завтрашньої гри", – цитує Бєсєдіна видання dynamomania.

Нагадаємо, матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться 14 серпня, початок о 19:30. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

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