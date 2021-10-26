"С каждым годом Динамо становится лучше. У нас очень хороший тренерский штаб, Мистер. Все накладывается одно на другое. Его все футболисты слушают. В этом плане мы с каждым годом прибавляем, это 100%".

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Барселона с Месси и без него – это две разные команды. Мое мнение – наверное, в атаке надо было играть понаглее, поострее, поувереннее. Но все приходит с опытом и со временем. Думаю, в таких матчах, как на Камп Ноу, самое главное – сыграть на ноль сзади, а свой момент впереди забить.

Пропустили один мяч, сыграли более-менее надежно. Где-то недоглядели при пропущенном, но моменты были и у нас. Самое главное – больше этих ошибок не повторять. Следующий результат должен быть положительным.

Что касается лучшего игрока матча... Защита очень хорошо сыграла. Были моменты, но Бущан хорошо спасал, делал хорошие сэйвы. Гармаш отлично вышел на замену. Кого-то одного выделить не осмелюсь, играла вся команда", – сказал Беседин в программе "Футбольный формат".

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Барселоне 0:1 и занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку.

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