"З кожним роком Динамо стає кращим. У нас дуже гарний тренерський штаб, Містер. Все накладається одне на інше. Його усі футболісти слухають. У цьому плані ми з кожним роком додаємо, це 100%.

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Барселона з Мессі та без нього – це дві різні команди. Моя думка – напевно, в атаці треба було грати нахабніше, гостріше, впевненіше. Але все приходить із досвідом і з часом. Думаю, у таких матчах, як на Камп Ноу, найголовніше – зіграти на нуль позаду, а власний момент попереду реалізувати.

Пропустили один м'яч, зіграли більш-менш надійно. Десь недогледіли під час пропущеного, але моменти були й у нас. Найголовніше – більше цих помилок не повторювати. Наступний результат має бути позитивним.

Щодо найкращого гравця матчу... Захист дуже добре зіграв. Були моменти, але Бущан добре рятував, робив гарні сейви. Гармаш чудово вийшов на заміну. Когось одного виділити не наважусь, грала вся команда", – сказав Бєсєдін у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Динамо на виїзді поступилось Барселоні 0:1 і посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку.

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