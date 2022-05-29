Нападающий Реала не только выиграл свою 5-ю Лигу чемпионов, но и победил в бомбардирской гонке завершившегося розыгрыша.

В активе 34-летнего французского форварда 15 голов. Это позволило Бензема стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2021/22. Второе место занял нападающий Баварии Роберт Левандовски (13 голов), третьим финишировал представитель Аякса Себастьян Алле (11 точных ударов), информирует официальный сайт УЕФА.

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Топ-5 голеадоров замкнули Мохамед Салах (8 мячей) и Кристофер Нкунку с Риядом Марезом (по 7).

Лучшим ассистентом ЛЧ 2021/22 стал Бруну Фернандеш, прекративший выступления в турнире еще на стадии 1/8 финала. Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед отдал 7 голевых передач.

Занявший второе место Винисиус завершил евросезон с 6-ю ассистами и победным голом Ливерпулю в финале. Столько же голевых передач у Лероя Сане. Третья позиция – у бразильца Антони из Аякса (5 ассистов).

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