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Бензема оценил гол в ворота Динамо – мяч француза стал победным

22 апреля 22:57 52 Читати українською
Бензема оценил гол в ворота Динамо – мяч француза стал победным
Карим Бензема / ФК Реал Мадрид

Руководящий орган европейского футбола отдал должное Кариму Бензема, опубликовав нарезку его голов. В списке оказался и мяч в ворота Динамо.

УЕФА в социальной сети Twitter выложил видеоролик с голами форварда Реала Карима Бензема в футболке Лиона в матчах Лиги чемпионов. Именно из французского клуба нападающий летом 2009 года перебрался в мадридский Реал.

Бензема оценил возможность возвращения в Лион

Первым в списке идет забитый мяч Бензема в ворота киевского Динамо. Речь идет о матче 4 тура ЛЧ 2006/07 – тогда на 14 минуте игры Карим поразил ворота Шовковского после паса Сиднея Гову. Тот гол остался единственным в поединке, который так и завершился со счетом 1:0 в пользу Лиона.

К слову, сам нападающий Реала лайкнул указанный пост.

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