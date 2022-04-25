Юнацька ліга УЄФА

Зальцбург – Бенфіка – 0:6

Голи: Нету, 2, Араужу, 15, 54, 89 (пен), Ндур, 53, Семеду, 69

Фінал Юнацької ліги УЄФА інтриги не подарував, хоча перед стартовим свистком букмекери давали рівні шанси на успіх. Молодь Бенфіки рознесла хлопців Зальцбурга. 6 голів влетіло у ворота австрійської команди. Хет-триком відзначився форвард Енріке Араужу.

Бенфіка на шляху до фіналу пройшла Мітьюлланд, Спортінг і Ювентус, а восени виграла групу з Барселоною, Баварією та Динамо. Єдиної поразки за весь турнір тріумфатори зазнали саме від Динамо – 0:4 у Києві у вересні.

Так Бенфіка зламала прокляття Бели Гуттмана, який після звільнення сказав, що клуб ніколи не виграє євротрофей. Доросла команда Бенфіки програла 5 фіналів ЛЧ та 3 фінали ЛЄ, а молодь до сьогодні – 3 фінали Юнацької ліги УЄФА.

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