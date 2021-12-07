Матч Бенфика – Динамо стартует 8 декабря в 22:00 по Киеву. Поединок группы E состоится на стадионе Да Луж в Лиссабоне, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После 5-ти туров ЛЧ подопечные Луческу набрали только одно очко и идут последними в квартете. Бенфика с 5-ю пунктами на третьей позиции. Для киевлян поединок уже не имеет турнирного значения, а португальская команда еще претендует на выход из группы.

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Бенфика – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков. Чтобы смотреть матч Бенфика – Динамо онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставке), нужна подписка. Также трансляция будет доступна на платформе Volia TV.

Это будет шестой матч в истории противостояния Динамо и Бенфики. Киевляне выиграли только первый – в ноябре 1991-го со счетом 1:0. После этого три поединка завершились победами "орлов" (5:0, 2:0, 1:0), а игра первого круга на НСК Олимпийский – нулевой ничьей.

Напомним, команда Луческу даже в случае победы не поднимется с последнего места, а вот Бенфике есть за что сражаться. "Орлы" гарантировали себе минимум третье место, но сохраняют шансы и на плей-офф ЛЧ. Португальцы выйдут в 1/8 финала, если победят Динамо, а Барселона не обыграет Баварию в Мюнхене.

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