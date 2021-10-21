Бенфика – Бавария – 0:4 – видео голов и обзор матча
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Бенфика и Бавария выясняли сильнейшего в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Лерой Сане 70’
Эвертон 80’
Лерой Сане 85’
70’ Лерой Сане
80’ Эвертон
85’ Лерой Сане
Бавария на выезде даже без главного тренера не заметила Бенфику, отгрузив сопернику 4 безответных мяча.
Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча
Все голы мюнхенцы приберегли на второй тайм. Героем встречи стал вингер Лерой Сане, который отметился дублем. Украинский форвард Роман Яремчук провел на поле 76 минут и был заменен на Эвертона, который впоследствии по иронии судьбы забил в собственные ворота.
Бавария с максимальным результатом возглавляет квартет Е, а Бенфика остается на второй строчке, опережая Барсу на одно очко.
Бавария разгромила Бенфику в Лиссабоне, забив четыре гола за 15 минут
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