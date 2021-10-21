Бенфика и Бавария выясняли сильнейшего в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Бавария на выезде даже без главного тренера не заметила Бенфику, отгрузив сопернику 4 безответных мяча.

Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Все голы мюнхенцы приберегли на второй тайм. Героем встречи стал вингер Лерой Сане, который отметился дублем. Украинский форвард Роман Яремчук провел на поле 76 минут и был заменен на Эвертона, который впоследствии по иронии судьбы забил в собственные ворота.

Бавария с максимальным результатом возглавляет квартет Е, а Бенфика остается на второй строчке, опережая Барсу на одно очко.

Бавария разгромила Бенфику в Лиссабоне, забив четыре гола за 15 минут