Бенфіка і Баварія з'ясовували сильнішого в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Баварія на виїзді навіть без головного тренера не помітила Бенфіку, відвантаживши супернику 4 м'ячі без відповіді.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Усі голи мюнхенці приберегли на другий тайм. Героєм зустрічі став вінгер Лерой Сане, який відзначився дублем. Український форвард Роман Яремчук провів на полі 76 хвилин і був замінений на Евертона, який згодом за іронією долі забив у власні ворота.

Баварія з максимальним результатом очолює квартет Е, а Бенфіка залишається на другій сходинці, випереджаючи Барсу на одне очко.

Баварія розтрощила Бенфіку у Лісабоні, забивши чотири голи за 15 хвилин