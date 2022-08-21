Пропуска на выездной поединок киевлян нужно оформлять в два этапа.

Уже во вторник, 23 августа, решится еврокубковая судьба Динамо в сезоне 2022/23. В выездном матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов "бело-синие" попытаются взять реванш у Бенфики за домашнее поражение 0:2. Болельщики киевлян могут поддержать своих любимцев на Эштадиу да Луж, однако, чтобы попасть на стадион в Лиссабоне, следует выполнить определенные требования.

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По сообщению официального сайта Динамо, билеты для фанатов украинской команды будут персонализированы и будут продаваться после оформления предварительной заявки на приобретение. Алгоритм приобретения билета следующий:

1. К 16:00 понедельника (22 августа) оформить заявку на приобретение билета в гостевой сектор по ссылке. Важно! Заполненные данные для оформления билета обязательно должны совпадать с документом того, кто собирается посетить матч.

2. В день матча приобрести свой персонализированный билет в специальной гостевой кассе, расположенной возле Eusébio Statue. Продажа будет проводиться с 09:00 до 15:00 по местному времени в день матча. Стоимость билета – 30 евро.

Напомним, поединок между Бенфикой и Динамо стартует в 22:00.

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