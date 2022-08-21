УЄФА оголосив склад суддівської бригади на другий поєдинок плей-офф кваліфікації ЛЧ між португальською та українською командами.

Головним арбітром матчу стане французький рефері Клеман Тюрпен, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Ніколя Дано та Сіріль Грінгор. Четвертим арбітром призначений Жеремі Піньяр. За VAR відповідатиме Жером Брісар.

Цікаво, що Тюрпен вже колись судив зустріч між Бенфікою та Динамо. У листопаді 2016-го він зафіксував мінімальну перемогу португальців у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ще двічі Клеман свідчив поразки киян – проти Барселони (0:1) і Аякса (1:3). Лише одного разу у далекому 2013 році Динамо під його наглядом здолало у групі Ліги Європи Тун (2:0).

Нагадаємо, матч-відповідь між Бенфікою і Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні. Початок зустрічі о 22:00.

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