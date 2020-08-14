Бавария установила личный рекорд по забитым мячам в Лиге чемпионов

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Бавария забила 39 мячей. Это самый результативный сезон ЛЧ для мюнхенского клуба в истории, сообщает OptaFranz.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

На групповом этапе от немецкой "машины" страдали Тоттенхэм, Олимпиакос и Црвена Звезда. На стадии 1/8 финала 7 голов за два матча пропустил Челси.

Напомним, Бавария также завоевала золотые медали Бундеслиги в нынешнем сезоне.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?