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Бавария установила личный рекорд по забитым мячам в Лиге чемпионов

14 августа 23:59 - Читати українською
Бавария установила личный рекорд по забитым мячам в Лиге чемпионов
Барселона – Бавария / Фото ФК Бавария

Мюнхенцы установили очередное достижение в поединке ЛЧ против Барселоны.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Бавария забила 39 мячей. Это самый результативный сезон ЛЧ для мюнхенского клуба в истории, сообщает OptaFranz.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

На групповом этапе от немецкой "машины" страдали Тоттенхэм, Олимпиакос и Црвена Звезда. На стадии 1/8 финала 7 голов за два матча пропустил Челси.

Напомним, Бавария также завоевала золотые медали Бундеслиги в нынешнем сезоне.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
14 августа
8638
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Лига чемпионов Барселона - Бавария Бавария Бавария Рекорды
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