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Барселона – Бавария: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

20:53 - Читати українською
Барселона – Бавария: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – Бавария: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона встретится с Баварией в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет канал "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль – Месси, Суарес

Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс

Бавария: Нойер – Киммих, Алаба, Боатенг, Дэвис – Горецка, Алькантара – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзэе, Мусиала

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