Барселона – Бавария: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет канал "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль – Месси, Суарес
Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс
Бавария: Нойер – Киммих, Алаба, Боатенг, Дэвис – Горецка, Алькантара – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски
Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзэе, Мусиала
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