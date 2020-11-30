Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик решил поберечь лидеров в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Атлетико.

Левандовски, Нойер, Горецка и Толиссо не сыграют против Атлетико, поделился Флик на предматчевой пресс-конференции. Отметим, что поляк пропустит встречу из-за проблем с мышцами, сообщает wp.pl.

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Таким образом, второй вратарь мюнхенцев, Александер Нюбель, сможет дебютировать в рамках Лиги чемпионов – голкипер лишь однажды выходил в составе Баварии в Кубке Германии.

Отметим, что поединок Атлетико – Бавария состоится уже завтра, 1 декабря, начало в 22:00.

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