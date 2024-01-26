В Лиге чемпионов среди женщин сезона 2023/24 завершился пятый тур группового этапа. Определились уже пять участников четвертьфиналов и только в одной группе интрига полностью жива.

Женский футбол живет по своим правилам. Пока у мужчин пауза в Лиге чемпионов до февраля, здесь только выходит на финишную прямую групповой этап. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о ситуации в главном клубном турнире для женщин после 5-го тура.

Группа А, 5 тур

Барселона – Айнтрахт – 2:0

Голы: Гихарро, 19, Хансен. 73

Русенгорд – Бенфика – 2:2

Голы: Скуг, 13, Кадоваки, 82 – Силва, 53, д'Анжу, 57

Русенгорд в прошлом году был последним в своей группе Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка. В этом году даже теоретические шансы на плей-офф были потеряны после четвертого тура. Сегодня был последний домашний матч, в котором произошла сенсация. Шведки неожиданно сыграли вничью с Бенфикой, теперь у них не ноль в строке "очки". В конце концов португалкам и этого хватило для выхода в плей-офф.

Действующие победительницы Лиги чемпионов увереннее всего проводят групповой этап. После пяти туров Барселона остается единственной командой, выигравшей все матчи. Также поражает разница мячей – 23-1. Айнтрахту сегодня нужно было побеждать, чтобы оставаться в игре. Обидно, что соперником была Барса. Так что последний тур в группе А стал формальностью, расположение команд в таблице уже не изменится.

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Группа В, 5 тур

Санкт-Пельтен – Лион – 0:7

Голы: Хегерберг, 21, 35, Дабриц, 23, Жиль, 55, Марожан, 79, Диани, 83

Славия Прага – Бранн – 0:1

Гол: Лукашова, 65 (авт)

Квартет, в котором оправдались все предсказания. Единственной неожиданностью стала ничья Лиона в Норвегии. Впрочем, Бранн мог лишь несколько часов помечтать об итоговом первом месте. Победа над Санкт-Пельтеном сделала Олимпик недостижимым на вершине таблицы.

Бранн удивил не только тем, что один раз отобрал очки у фаворита, но и тем, насколько уверенно разобрался с двумя другими командами группы. Интересно, что в прошлом году норвежки еще в квалификации уступили Русенгорду, о котором мы писали выше.

Группа С, 5 тур

ПСЖ – Аякс – 3:1

Голы: Катото, 7, 25, Гейоро, 40

Рома – Бавария – 2:2

Голы: Джачинти, 33, Джульяно, 90+3 – Шуллер, 87, 90+6

"Группа смерти" не разочаровала. Перед последним туром все четыре команды сохраняют шансы пройти дальше. Тяжелее всего будет Роме, которая в драматичном стиле упустила победу над Баварией. Вчера обидчицы полтавской Ворсклы очень эмоционально праздновали гол на 90+3. Казалось, они достигли своего, вот только Бавария продемонстрировала характер и успела сравнять.

ПСЖ выиграл третий матч после провального старта, но этого может оказаться мало. Через пять дней выезд в Мюнхен, где нельзя проигрывать. Иначе судьба парижанок будет не в их руках. Аякс стал самой большой сенсацией этой Лиги чемпионов. Вместо прогнозируемого последнего места в квартете у амстердамок хорошие шансы выйти в плей-офф. В последнем туре они принимают Рому, а на своем поле до сих пор исключительно побеждали. Чтобы ни от кого не зависеть, Аяксу нужны три очка. Итальянкам же не просто нужна победа в Нидерландах, но и поражение Баварии от ПСЖ.

Группа D, 5 тур

Геккен – Париж – 0:0

Челси – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Рейтен, 62, Чавес, 71 (авт) – дель Кастильо, 69

На Челси не давил результат, но очень хотелось отдать Реалу должок. В первом туре арбитры украли у лондонцев победу, придумав офсайд и назначив пенальти за фол, который был за пределами штрафной. Не сказать, что легко, но дома лондонки победили. Реал – это самый крупный позор группового этапа. Мадридки уже гарантировали себе последнее место в квартете.

В прошлом году Геккен не смог пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, а сейчас находится в шаге от плей-офф. Шведки воспользовались плохой формой конкуренток на старте сезона и даже раз выстояли против Челси. Вряд ли Геккен сможет позариться на первое место в группе, а упустить второе очень мало шансов даже в случае поражения от Реала в последнем туре.