Жіночий футбол живе за своїми правилами. Поки у чоловіків пауза в Лізі чемпіонів аж до лютого, тут лише виходить на фінішну пряму груповий етап. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про ситуацію в головному клубному турнірі для жінок після 5-го туру.

Група А, 5 тур

Барселона – Айнтрахт – 2:0

Голи: Гіхарро, 19, Хансен. 73

Русенгорд – Бенфіка – 2:2

Голи: Скуг, 13, Кадовакі, 82 – Сілва, 53, д'Анжу, 57

Русенгорд торік був останнім в своїй групі Ліги чемпіонів, не набравши жодного очка. Цьогоріч навіть теоретичні шанси на плей-офф були втрачені після четвертого туру. Сьогодні був останній домашній матч, в якому сталася сенсація. Шведки несподівано зіграли внічию з Бенфікою, тепер у них не нуль в рядку "очки". Зрештою, португалкам і цього вистачило для виходу в плей-офф.

Чинні переможниці Ліги чемпіонів найвпевненіше проводять груповий етап. Після п'яти турів Барселона залишається єдиною командою, яка виграла всі матчі. Також вражає різниця м'ячів – 23-1. Айнтрахту сьогодні потрібно було перемагати, щоб залишатися у грі. Шкода, що суперником була Барса. Тож, останній тур в групі А став формальністю, розташування команд у таблиці вже не зміниться.

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Група В, 5 тур

Санкт-Пельтен – Ліон – 0:7

Голи: Хегерберг, 21, 35, Дабріц, 23, Жіль, 55, Марожан, 79, Діані, 83

Славія Прага – Бранн – 0:1

Гол: Лукашова, 65 (авт)

Квартет, в якому справдилися усі передбачення. Єдиною несподіванкою стала нічия Ліона в Норвегії. Втім, Бранн міг лише кілька годин помріяти про підсумкове перше місце. Перемога над Санкт-Пельтеном зробила Олімпік недосяжним на вершині таблиці.

Бранн здивував не лише тим, що один раз відібрав очки у фаворита, а й тим, наскільки впевнено розібрався з іншими двома командами групи. Цікаво, що торік норвежки ще у кваліфікації поступилися Русенгорду, про який ми писали вище.

Група С, 5 тур

ПСЖ – Аякс – 3:1

Голи: Катото, 7, 25, Гейоро, 40

Рома – Баварія – 2:2

Голи: Джачінті, 33, Джульяно, 90+3 – Шуллер, 87, 90+6

"Група смерті" не розчарувала. Перед останнім туром усі чотири команди зберігають шанси пройти далі. Найважче буде Ромі, яка в драматичному стилі втратила перемогу над Баварією. Вчора кривдниці полтавської Ворскли дуже емоційно святкували гол на 90+3. Здавалося, вони досягли свого, лишень Баварія продемонструвала характер і встигла зрівняти.

ПСЖ виграв третій матч поспіль після провального старту, але цього може виявитися мало. Через п'ять днів виїзд у Мюнхен, де не можна програвати. Інакше доля парижанок буде не в їхніх руках. Аякс став найбільшою сенсацією цієї Ліги чемпіонів. Замість прогнозованого останнього місця в квартеті амстердамки мають хороші шанси вийти у плей-офф. В останньому турі вони приймають Рому, а на своєму полі досі виключно перемагали. Щоб ні від кого не залежати, Аяксу потрібні три очки. Італійкам же не просто треба перемога в Нідерландах, а й поразка Баварії від ПСЖ.

Група D, 5 тур

Геккен – Париж – 0:0

Челсі – Реал Мадрид – 2:1

Голи: Рьойтен, 62, Чавес, 71 (авт) – дель Кастільйо, 69

На Челсі не тиснув результат, але ж дуже хотілося віддати Реалу боржок. У першому турі арбітри вкрали у лондонців перемогу, вигадавши офсайд і призначивши пенальті за фол, який був за межами штрафного майданчика. Не сказати, що легко, але вдома лондонки таки перемогли. Реал – це найбільша ганьба групового етапу. Мадридки вже гарантували собі останнє місце в квартеті.

Торік Геккен не зміг пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів, а зараз перебуває за крок від плей-офф. Шведки скористалися поганою формою конкуренток на старті сезону й навіть раз вистояли проти Челсі. Навряд Геккен зможе зазіхнути на перше місце в групі, а втратити друге дуже мало шансів навіть в разі поразки від Реала в останньому турі.