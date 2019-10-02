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Барселона провела юбилейный матч в Лиге чемпионов – такое достижение покорялось только одной команде

2 октября 23:14 110 Читати українською
Барселона провела юбилейный матч в Лиге чемпионов – такое достижение покорялось только одной команде
Барселона вошла в историю ЛЧ / Фото 90Min

Каталонский гранд раз вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

Матч второго тура группового этапа ЛЧ Барселона – Интер (2:1) стал для "блаугранас" 250-м в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote Live.

Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Каталонцы стали второй командой в истории турнира, которой покорилось это достижение. Опережает действующего чемпиона Испании мадридский Реал, который сыграл 261 матч в турнире.

Напомним, подопечные Вальверде находятся в группе F вместе с Интером, Боруссией Д и пражской Славией.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорды Барселона - Интер Барселона Барселона
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