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Барселона проводить ювілейний матч в Лізі чемпіонів – таке досягнення підкорялось лише одній команді

23:14 296 Читать на русском
Барселона проводить ювілейний матч в Лізі чемпіонів – таке досягнення підкорялось лише одній команді
Барселона увійшла в історію ЛЧ / Фото 90Min

Каталонський гранд вкотре вписав своє ім'я в історію найпрестижнішого клубного турніру.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

Матч другого туру групового етапу ЛЧ Барселона – Інтер став для "блаугранас" 250-м в Лізі чемпіонів, повідомляє Gracenote Live.

Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Каталонці стали другою командою в історії турніру, якій підкорилось це досягнення. Випереджає чинного чемпіона Іспанії мадридський Реал, який зіграв 261 матч у турнірі.

Нагадаємо, підопічні Вальверде перебувають у групі F разом із Інтером, Борусією Д та празькою Славією.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди Барселона - Інтер Барселона Барселона
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