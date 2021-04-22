"Моя позиция всегда прозрачна: проблема заключается не в увеличении доходов, а в рационализации расходов. Диалог велся до пятницы. Они проголосовали за реформу Лиги чемпионов и внезапно объявили о создании нового турнира. Некоторым клубам не понравилась новая Лига чемпионов, и они решили подорвать систему.

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Они либо лгут, либо заблуждаются. Я удивлюсь, если такой бизнесмен, как Флорентино Перес, ошибается, поэтому здесь каждый сделает свой вывод. Ла Лига не отказывается от своих клубов, мы продолжим их любить с той же силой. Что касается трех президентов, я давно не обсуждал эту тему с Флорентино. Лапорта несколько недель назад, во время избирательной кампании, относился к Суперлиги иначе, а сейчас кажется ее главным защитником. Мигель Хиль Марин не участвовал в каких-либо тайных переговорах. Его вызвали в последнюю минуту, чтобы он присоединился к турниру. Я считаю, что Атлетико не участвовал ни в каких переговорах по Суперлиге.

Мы не говорим о санкциях. Каждый хочет, чтобы полетели головы, но у нас есть процедура. Мы должны посмотреть, чем все закончится, спешить незачем. Думаю, самое главное, клубы были уже наказаны их собственными болельщиками. Это повлияло на их репутацию.

Долгое время крупные европейские клубы создавали угрозу, но мне кажется, что сейчас она исчезает. Будем реалистами – Суперлига мертвая без английских и немецких клубов", – цитирует Тебаса ElMundo.

Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.

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