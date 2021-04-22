Барселона нарешті порушила тишу та виступила з офіційним звернення за мотивами Європейської Суперліги.

"Барселона поділяє думку більшості європейських топ-клубів про те, що у футболі необхідно провести структурні реформи, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості і життєздатності, підвищення видовищності для уболівальників.

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У цьому контексті рада директорів Барселони в терміновому порядку ухвалила рішення про участь в Суперлізі в якості клубу-засновника. Метою турніру було підвищення якості та привабливості шоу, пропонованого для глядачів.

Рішення було прийнято з переконанням, що потенційна відмова від участі в цій ініціативі як клубу-засновника була б історичною помилкою.

З огляду на соціальну реакцію, викликану вищезгаданою ініціативою, не можна заперечувати, що Барселона розуміє необхідність проведення набагато глибшого аналізу причин, що викликали цю реакцію. Цей аналіз вимагає часу, щоб більше не робити будь-яких поспішних дій.

Ми вважаємо не менш важливим відзначити об'єктивний факт, що суд ООН вже надав юридичний захист, підтвердивши тим самим законність ініціативи клубів-засновників проекту Суперліги. У зв'язку з цим клуб вважає недоречним, що необхідний процес роздумів і дебатів встановлюється під критеріями невиправданого тиску і залякування.

Незважаючи на те що Барселона прекрасно усвідомлює важливість і інформаційний інтерес, викликаний цим питанням, а також необхідність завжди діяти з максимальною прозорістю, Барселона завжди буде діяти з обережністю і закликає до максимального розуміння, поваги і навіть терпіння до соціальної сторони питання і громадської думки", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, засновники Суперліги, яка протрималась лише два дні, вирішили поставити проект на паузу через масову відмову клубів.

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