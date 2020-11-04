Абсолютний лідер групи G проти команди, яка посідає 3 місце завдяки кращій різниці голів, ніж у Ференцвароша, і тільки чекає на свою першу перемогу. Де дивитися матч Барселона – Динамо Київ онлайн? Гру покажуть як на платформі MEGOGO, так і oll.tv. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Також грі передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів" – початок там же о 21:00. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00 на стадіоні Камп Ноу. Цікаво, що у внутрішніх чемпіонатах ролі команд протилежні.

Барселона – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Підопічні Луческу впевнено лідирують в УПЛ, не програвши жодного разу за 8 турів. А ось Барса набрала лише 2 очки за 4 попередні матчі Прімери, тож плентається на 12 місці. Динамо залишилося без двох основних воротарів та ще 4 гравців стартового складу, але після успіху резерву Шахтаря на полі Реала це навряд чи може слугувати виправданням. Мессі полюбляє забивати українським командам (5 голів, 2 асисти за 7 матчів), зокрема, відзначався у кожній грі проти киян та не раз засмучував Луческу.

Барселона: Тер Штеген – Дест, Піке, Де Йонг, Альба – П'яніч, Бускетс – Педрі, Мессі, Фаті – Грізманн

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Жерсон – Супряга

Запасні: Ігнатенко, Моргун, Сирота, Де Пена, Лєднєв, Вербіч, Клейтон, Русин