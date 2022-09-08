"Синьо-гранатові" розібралися з Вікторією Пльзень в першому турі Ліги чемпіонів 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Барса швидко відкрила рахунок. Франк Кессьє забив свій перший гол за каталонців після подачі кутового і скидки Кунде. Ще до перерви двічі забив Роберт Лєвандовскі. Між голами поляка відзначилися і чеська команда, але це був останній приємний момент для гостей.

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У другому таймі Лєвандовскі оформив хет-трик. Роберт став першим гравцем в історії, який забив три голи в одному матчі ЛЧ за три різні клуби. До Борусії Дортмунд і Баварії тепер додалася Барселона. Крапку у матчі ефектним ударом з льоту поставив Ферран Торрес. Асистував йому Усман Дембеле, який оформив дві гольові передачі.

5:1 – підопічні Хаві захопили лідерство в групі С. У Баварії теж три очки. Інтер та Вікторія з нулем.