"Я горжусь нашей командой. У нас нет звезд, но мы работаем старательно и сплоченно, поэтому заслуживаем быть здесь. Мы представляем Венгрию, и мои ребята очень радуются этому факту.

"Фигу сказал мне, что Динамо уничтожило Барселону": Ребров вспомнил феерическую победу над каталонцами в составе киевлян

Ключ к успеху всегда один – кропотливая работа. Мы здесь, потому что игроки это заслужили. Они немного волнуются – важно начать хорошо. Этот матч будет отличаться от домашних поединков, ведь у многих наших игроков нет опыта. Но мы можем приспособиться. Надо просто показать свои сильные стороны", – сказал Ребров в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Ференцварош уже сегодня, 20 октября, сыграет на выезде в первом матче группы G Лиги чемпионов против Барселоны. Начало встречи в 19:55.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра