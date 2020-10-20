Барселона – Ференцварош: Ребров назвав головну запоруку успіху у матчах з топ-командами
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вірить у позитивний результат своєї команди у стартовому матчі Ліги чемпіонів проти каталонців.
"Я пишаюся нашою командою. У нас немає зірок, але ми працюємо старанно і згуртовано, тому заслуговуємо бути тут. Ми представляємо Угорщину, і мої хлопці дуже радіють цьому факту.
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Ключ до успіху завжди один – копітка робота. Ми тут, тому що гравці це заслужили. Вони трохи хвилюються – важливо почати добре. Цей матч буде відрізнятися від домашніх поєдинків, адже у багатьох наших гравців немає досвіду. Але ми можемо пристосуватися. Треба просто показати свої сильні сторони", – сказав Ребров у коментарі офіційному сайту УЄФА.
Нагадаємо, Ференцварош вже сьогодні, 20 жовтня, зіграє на виїзді у першому матчі групи G Ліги чемпіонів проти Барселони. Початок зустрічі о 19:55.
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