"Очень горжусь своей командой, потому что играть с Барселоной – потрясающе. Я жил этим 25 лет назад, это опыт на всю жизнь. В этом году нам еще предстоят матчи с Ювентусом. Это воспоминания, которые останутся с нами навсегда, поэтому нужно насладиться ими сполна.

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В 1993 мы обыграли великолепную Барселону со счетом 3:1, а затем они нас победили 4:1. Для нас все это было в новинку. Когда приехали на Камп Ноу, не поверили размерам. Играть было непросто.

В сезоне 1997/98 все было по-другому. Мы были более опытными и уверенными. Мы победили 4:0. Помню, говорил с Фигу после матча, он мне сказал, что мы их просто уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, создавали моменты. Это был отличный момент для нас и украинского футбола", – цитирует Реброва AS.

Отметим, что Барселона встретится с Ференцварошем 20 октября, начало в 22:00.

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