Рональд Араухо получил травму в лагере сборной Уругвая и вынужден досрочно вернуться в Барселону для лечения, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Во время матча Аргентина – Уругвай (3:0) защитник повредил подколенное сухожилие. Травма не позволит Рональду принять участие в ближайших трех матчах, среди которых и игра в Лиге чемпионов против киевского Динамо (20 октября).

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В прошлом сезоне Ла Лиги Араухо провел 24 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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