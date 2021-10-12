Барселона – Динамо: Куман потерял ключевого игрока перед матчем Лиги чемпионов
Уругвайский защитник Барсы Рональд Араухо попал в лазарет.
Рональд Араухо получил травму в лагере сборной Уругвая и вынужден досрочно вернуться в Барселону для лечения, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.
Во время матча Аргентина – Уругвай (3:0) защитник повредил подколенное сухожилие. Травма не позволит Рональду принять участие в ближайших трех матчах, среди которых и игра в Лиге чемпионов против киевского Динамо (20 октября).
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В прошлом сезоне Ла Лиги Араухо провел 24 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.
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