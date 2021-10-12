Рональд Араухо зазнав травми у таборі збірної Уругваю та вимушений достроково повернутись у Барселону для лікування, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

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Під час матчу Аргентина – Уругвай (3:0) оборонець пошкодив підколінне сухожилля. Травма не дозволить Рональду взяти участь у найближчих трьох матчах, серед яких і гра у Лізі чемпіонів проти київського Динамо (20 жовтня).

У минулому сезоні Ла Ліги Араухо провів 24 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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