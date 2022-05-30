Парижский финал Лиги чемпионов 2021/22 между Ливерпулем и Реалом (0:1) был окутан скандалом, из-за которого матч начался с солидным опозданием.

Многие представители мерсисайдцев и их родственники откровенно недовольны, ведь имели проблемы при входе на Стад де Франс. В частности, об ужасной организации высказалась Джулиа Вигас, жена Тьяго Алькантары.

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"Я не люблю комментировать такие вещи, но сейчас должна высказаться. Финал был настоящим ночным кошмаром и речь не идет о футболе, результат которого отошел далеко назад. Из-за отсутствия организации и охраны было несколько страшных моментов:

– Нам постоянно угрожали банды воров, пытавшихся ограбить нас и пробраться на стадион без билетов. Именно поэтому многие болельщики оставались за пределами стадиона, создавая давку.

– Полиция использовала слезоточивый газ против семей и болельщиков, некоторые из них были просто сбиты. Но все они были безобидными людьми. Поэтому нас пришлось вывезти со стадиона ради нашей же безопасности.

Что-то нужно делать. Такое не может происходить на любом мероприятии, мы просим найти ответственных. Могло быть гораздо хуже", – написала любимая звезды Ливерпуля в Instagram.

УЕФА и министерство спорта Франции виновными назвали именно фанатов мерсисайдцев, пытавшихся прорваться с фальшивыми пропусками или без них, и поставили в пример Реал Мадрид, организовавший трансферы для болельщиков.

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