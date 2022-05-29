Матч Ливерпуль – Реал на Стад де Франс запомнился не только победой мадридцев и чудо-игрой Тибо Куртуа, но и неподобающей организацией поединка.

Матч начался с более чем получасовым опозданием в связи с тем, что тысячи фанатов Ливерпуля не смогли вовремя попасть на стадион из-за проблем с работой турникетов. Некоторые болельщики начали перелезать через изгородь, чтобы не опоздать к началу игры. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ – как следствие, пострадали даже родственники футболистов.

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УЕФА заявил, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Именно поэтому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков смогли беспрепятственно попасть на игру. Поскольку значительное количество людей возле стадиона продолжало скапливаться после стартового свистка, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила покинуть пределы стадиона.

Союз европейских футбольных ассоциаций вместе с французскими стражами порядка проведет расследование инцидента, говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Правда, есть серьезный нюанс, указывающий на неоднозначность ситуации. В частности, защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон, который будет играть 1 июня против Украины, заявил, что билет, который он получил в клубе, тоже назвали фальшивым.

"Многие пострадали из-за этого. Моему товарищу сказали, что его билет фальшивый. Но это был один из моих билетов, которые я получил с помощью клуба. Могу с уверенностью заявить, что они были переданы лично мной.

Французская полиция решила разогнать всех слезоточивым газом. Это выглядело не слишком организованно. Понятно, что были определенные моменты, потому что матч переносился на другую арену, но главное соревнование УЕФА должно быть организовано лучше", – заявил Робертсон в эфире Sky Sports.

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Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. pic.twitter.com/6UVfWY23Ml — Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022