В полуфинале Лиги наций против Франции (2:3) 30-летний полузащитник получил повреждение и был заменен на 74 минуте. Едену диагностировали проблемы с задней поверхностью бедра.

К счастью, как сообщает Marca, это не привело к разрыву мышц. Медосмотр, который провели врачи сборной Бельгии, показал, что эта часть тела была просто перегружена. Вскоре на Азара ожидает очередная порция медицинских тестов.

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В текущем сезоне за Реал Эден провел 382 минуты и отметился одним ассистом. Сразу после международной паузы (19 октября) на "сливочных" ожидает противостояние с Шахтером в третьем туре Лиги чемпионов сезона 2021/22.

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