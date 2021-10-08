У півфіналі Ліги націй проти Франції (2:3) 30-річний хавбек отримав пошкодження і був замінений на 74 хвилині. Едену діагностували проблеми із задньою поверхнею стегна.

На щастя, як повідомляє Marca, це не призвело до розриву м'язів. Медогляд, який провели лікарі збірної Бельгії, показав, що ця частина тіла була просто перенавантажена. Незабаром на Азара очікує чергова порція медичних тестів.

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У поточному сезоні за Реал Еден провів 382 хвилини та відзначився одним асистом. Одразу після міжнародної паузи (19 жовтня) на "вершкових" очікує протистояння з Шахтарем у третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

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