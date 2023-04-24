Юнацька ліга УЄФА, фінал

АЗ – Хайдук – 5:0

Голи: Аддай, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердінк, 79, 87

Фінал молодіжної Ліги чемпіонів інтригував, адже АЗ і Хайдук у плей-офф вибили серйозних суперників. Алкмар впорався з Барселоною та Реалом, а хорвати пройшли не лише Шахтар, а й Манчестер Сіті та Дортмунд. До того ж у складі Хайдука є українець – другий воротар Давид Фесюк, який провів фінал у запасі.

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Боротьби не вийшло – АЗ просто знищив опонента. У першому таймі хорватську оборону тероризували Джейден Аддай і Ернест Поку. Правий вінгер створив собі купу моментів завдяки швидкості та дриблінгу (6 ударів по воротах). Саме він і відкрив рахунок. Щоправда, з пенальті. А заробив 11-метровий Поку.

По перерві нідерландці добили Хайдук. Дуже красивий дубль оформив Поку. Форвард дальнім ударом підкрутив м'яч під стійку. А потім спрацював пресинг АЗ. Відібравши м'яч на чужій половині, Ернест обігрався з партнером, отримав пас п'ятою у відповідь і переграв голкіпера.

Під завісу зустрічі дублем також відзначився Мердінк. Молодь АЗ отримала впевненість – Мердінк пішов на двох і проскочив їх, після чого поклав м'яч в "дев'ятку". На останніх хвилинах він п'ятим голом довершив побиття Хайдука. Це перша трофей Юнацької ліги УЄФА для АЗ.