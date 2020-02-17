Атлетико – Ливерпуль: Фелиш и еще два игрока основы "матрасников" пропустят игру

Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Португалец пропустил сегодняшнюю тренировку мадридского клуба, информирует Mundo Deportivo.

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20-летний футболист был близок к тому, чтобы полностью восстановиться от травмы, но заболел фаринготонзиллитом. Болезнь замедлила ход его восстановления после мышечного повреждения, поэтому Фелиш пропустит завтрашнюю игру на Ванда Метрополитано. Кроме того, с Ливерпулем не сыграют полузащитник Эктор Эррера и защитник Киран Триппьер.

Напомним, что Атлетико приобрел Фелиша в июле прошлого года у Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне португалец сыграл за команду Симеоне 23 матча и забил 4 гола.

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