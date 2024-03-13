Атлетико принимает Интер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Атлетико – Интер стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Атлетико – Интер: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч завершился минимальной победой Интера, который сейчас может претендовать на звание лучшей команды мира. Атлетико попытается взять реванш – лидер Гризманн, который был под вопросом, все же выходит в старте.

Стартовые составы команд

Атлетико: Облак – Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Лино – Льоренте, Коке, де Пауль – Мората, Гризманн.

Запасные: Молдован, Гомис, Аспиликуэта, Габриэл, Сауль, Депай, Корреа, Рикельме, Вермеерен, Рейнилду, Барриос.

Интер: Зоммер – Павар, де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро, Тюрам.

Запасные: Ди Дженаро, Аудеро, Клаассен, Ачерби, Фраттези, Бьюкенен, Асллани, Биссек, Дармиан, Сарр, Станкович, Алексис.