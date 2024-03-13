Атлетіко приймає Інтер в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Атлетіко – Інтер стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Атлетіко – Інтер: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший матч завершився мінімальною перемогою Інтера, який зараз може претендувати на звання найкращої команди світу. Атлетіко спробує взяти реванш – лідер Грізманн, який був під питанням, все ж виходить у старті.

Стартові склади команд

Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Вітсель, Ермосо, Ліно – Льоренте, Коке, де Пауль – Мората, Грізманн.

Запасні: Молдован, Гоміс, Аспілікуета, Габріел, Сауль, Депай, Корреа, Рікельме, Вермеерен, Рейнілду, Барріос.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро, Тюрам.

Запасні: Ді Дженаро, Аудеро, Клаассен, Ачербі, Фраттезі, Б'юкенен, Асллані, Біссек, Дарміан, Сарр, Станковіч, Алексіс.