"Атлетико – очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

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Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в Ливерпуле и Барселоне. Мы знаем его статистику, это замечательный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот", – цитирует Аспиликуэту официальный сайт клуба.

Напомним, первый поединок между этими соперниками за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов состоится 23 февраля в Бухаресте, начало в 22:00.

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