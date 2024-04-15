В понедельник Аталанта в рамках 32-го тура Серии А не сумела обыграть на своём поле Верону (2:2). Читайте отчёт о матче на Футбол 24.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который Аталанте пришлось сыграть после тяжелой битвы с Ливерпулем в четвертьфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Аталанты первой домашней за долгое время - перед этим бергамаски провели четыре встречи на выезде.

Журналисты Sky поймали Джан Пьеро Гасперини перед игрой и задали ему вопрос: "Сегодня ваша команда сыграет с такой же решимостью и концентрацией, как в Ливерпуле?" Тренер Аталанты удивил ответом: "Мне было бы достаточно даже чуть меньшей концентрации и решимости".

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Похоже, в перерыве матча с Вероной Гасперини поддался общей победной атмосфере и счёл, что дело уже сделано – Аталанта благодаря голу и ассисту Джанлуки Скамакки забила два быстрых мяча и комфортно вела в счёте. Толой совершил ключевой перехват мяча и через Копмейнерса доставил его на Скамакку, который расстрелял ворота соперника из-под защитника – даже не стал его обыгрывать. Свой голевой пас на Эдерсона Джанлука отдавал со своей половины поля – бразилец поймал Верону на слишком высоко поднятой линии обороны и совершил "буллит" с центра поля.

Вряд ли кто-то из присутствующих на стадионе верил в камбэк Вероны с 0:2. Но он случился! В начале второго тайма команда Марко Барони ответила "богине" своим блицкригом – на сей раз гол+пас на свой счёт записал уже форвард гостей Тиджани Нослин. Первый гол Вероны был забит в быстрой атаке, и Лазович тоже нанёс удар из-под защитника Аталанты. В случае со вторым голом Нослин опередил Карнесекки, который не успел сыграть на выходе – и в касание замкнул навес Сантонза.

Так Верона подставила большую подножку Аталанте, которая сражается с Болоньей и Ромой за пятую строчку турнирной таблицы. С большой долей вероятности в следующем сезоне Италия получит целых пять путёвок в Лигу чемпионов. Но сегодня бергамаски упустили возможность сократить отставание до двух очков от столичной команды, которой ещё предстоит доиграть свой матч с Удинезе. Получается, что за последние две недели команда Гасперини разгромила действующего чемпиона Италии и Ливерпуль и в то же время потеряла очки с аутсайдерами – Кальяри и Вероной...