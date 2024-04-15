У понеділок Аталанта в рамках 32-го туру Серії А не зуміла обіграти на своєму полі Верону (2:2). Читайте звіт про матч на Футбол 24.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який Аталанті довелося зіграти після важкої битви з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги Європи. Ця гра стала для Аталанти першою домашньою за довгий час – перед цим бергамаски провели чотири поспіль зустрічі на виїзді.

Журналісти Sky спіймали Джан П'єро Гасперіні перед грою і поставили йому запитання: "Сьогодні ваша команда зіграє з такою самою рішучістю і концентрацією, як у Ліверпулі?" Тренер Аталанти здивував відповіддю: "Мені було б достатньо навіть трохи меншої концентрації та рішучості".

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Схоже, в перерві матчу з Вероною Гасперіні піддався загальній переможній атмосфері та визнав, що справу вже зроблено – Аталанта завдяки голу й асисту Джанлуки Скамакки забила два швидких м'ячі та комфортно вела в рахунку. Толой здійснив ключове перехоплення м'яча і через Копмейнерса доставив його на Скамакку, який розстріляв ворота суперника з-під захисника – навіть не став його обігрувати. Свій гольовий пас на Едерсона Джанлука віддавав зі своєї половини поля – бразилець спіймав Верону на надто високо піднятій лінії оборони і здійснив "буліт" з центру поля.

Навряд чи хтось із присутніх на стадіоні вірив у камбек Верони з 0:2. Але він стався! На початку другого тайму команда Марко Бароні відповіла "богині" своїм бліцкригом – цього разу гол+пас на свій рахунок записав уже форвард гостей Тіджані Нослін. Перший гол Верони був забитий у швидкій атаці, і Лазовіч теж завдав удару з-під захисника Аталанти. У випадку з другим голом Нослін випередив Карнесеккі, який не встиг зіграти на виході – і в дотик замкнув навіс Сантонза.

Так Верона підставила велику підніжку Аталанті, яка бореться з Болоньєю і Ромою за п'яту сходинку турнірної таблиці. З великою ймовірністю наступного сезону Італія отримає цілих п'ять путівок до Ліги чемпіонів. Але сьогодні бергамаски втратили можливість скоротити відставання до двох очок від столичної команди, якій ще належить дограти свій матч з Удінезе. Виходить, що за останні два тижні команда Гасперіні розгромила чинного чемпіона Італії та Ліверпуль і водночас втратила очки з аутсайдерами – Кальярі та Вероною...