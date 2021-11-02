Аталанта принимает Манчестер Юнайтед в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бергамаски должны быть полны желания взять реванш за досадное поражение на Олд Траффорд две недели назад. Вместо комфортного лидерства в группе F Аталанта рискует серьезно усложнить себе задачу выйти в плей-офф. Матч на Атлети Адзурри д'Италия начнется в 22:00 по Киеву. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Смотреть поединок Аталанта – Манчестер Юнайтед вживую можно на платформах MEGOGO Футбол 1 HD, а также Воля TV. Наш Руслан Малиновский, как и в Манчестере, начнет игру на скамейке для запасных.

Аталанта – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Аталанта: Муссо – Паломино, Де Рон, Демираль – Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Меле – Иличич, Сапата

Запасные: Малиновський, Росси, Спортьелло, Муриэль, Пеццелла, Джимсити, Скальвини, Миранчук, Ловато, Пикколи

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Байли, Варан, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Погба, Фернандеш – Рашфорд, Роналду

Запасные: Хендерсон, Теллес, Далот, Фред, Лингард, Мата, Матич, ван де Беек, Кавани, Гринвуд, Марсьяль, Санчо