Аталанта приймає Манчестер Юнайтед в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Бергамаски повинні бути сповнені бажання взяти реванш за прикру поразку на Олд Траффорд два тижні тому. Замість комфортного лідерства в групі F Аталанта ризикує серйозно ускладнити собі завдання вийти у плей-офф. Матч на Атлеті Адзуррі д'Італія розпочнеться о 22:00 за Києвом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Дивитися поєдинок Аталанта – Манчестер Юнайтед наживо можна на платформах MEGOGO Футбол 1 HD, а також Воля TV. Наш Руслан Маліновський, як і у Манчестері, розпочне гру на лаві для запасних.

Аталанта – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Аталанта: Муссо – Паломіно Де Рон, Деміраль – Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашаліч, Меле – Ілічіч, Сапата

Запасні: Маліновський, Россі, Спортьєлло, Мурієль, Пеццелла, Джимсіті, Скальвіні, Міранчук, Ловато, Пікколі

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Байлі, Варан, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Погба, Фернандеш – Рашфорд, Роналду

Запасні: Хендерсон, Теллес, Далот, Фред, Лінгард, Мата, Матіч, ван де Беек, Кавані, Грінвуд, Марсьяль, Санчо