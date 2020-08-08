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Аталанта – ПСЖ: Мбаппе потрапив до заявки на матч ЛЧ проти команди Маліновського

13:09 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Мбаппе потрапив до заявки на матч ЛЧ проти команди Маліновського
Кіліан Мбаппе / Фото з відкритих джерел

Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, схоже, встиг відновитися від травми перед важливим матчем Ліги чемпіонів.

 

ПСЖ включив Мбаппе у заявку на матч проти Аталанти, інформує офіційний сайт парижан. Проте, його участь у матчі все ще залишається під питанням.

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Раніше чемпіон світу травмувався у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна, лікарі діагностували у француза розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба. Також до заявки потрапив травмований Марко Верратті, Курзава – поза обоймою.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – ПСЖ відбудеться 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Кіліан Кіліан Мбаппе Марко Марко Верратті Лайвен Лайвен Курзава
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