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Аталанта – ПСЖ: команда Малиновского столкнулась с кадровыми потерями перед поединком Лиги чемпионов

17:16 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: команда Малиновского столкнулась с кадровыми потерями перед поединком Лиги чемпионов
Пьерлуиджи Голлини / ФК Аталанта

Аталанта из Бергамо потеряла еще одного ведущего исполнителя перед матчем ЛЧ против французского гранда.

 

Из-за разрыва связок коленного сустава в матче ЛЧ не сыграет основной кипер бергамасков Пьерлуиджи Голлини, информирует Football Italia.

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25-летний вратарь получил травму за несколько минут после финального свистка в последнем матче сезона, плохо приземлившись на ногу. Его место в воротах на матч с ПСЖ займет Марко Спортьелло, который провел всего 6 игр в Серии А и одну в Лиге чемпионов.

К слову, Голлини защищал ворота Аталанты в 41 игре сезона 2019/20 во всех турнирах. Он пропустил 57 мячей, но 10 раз оставлял свои ворота сухими.

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Тяжелая травма Марко Марко Спортьелло Пьерлуиджи Пьерлуиджи Голлини Аталанта Аталанта Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ
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