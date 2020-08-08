Аталанта – ПСЖ: команда Маліновського зіткнулась з кадровими втратами перед поєдинком Ліги чемпіонів

Аталанта з Бергамо втратила ще одного провідного виконавця перед матчем ЛЧ проти французького гранда.

Через розрив зв'язок колінного суглоба у матчі ЛЧ не зіграє основний кіпер бергамасків П'єрлуїджі Голліні, інформує Football Italia.

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25-річний воротар отримав травму за декілька хвилин після фінального свистка в останньому матчі сезоні, погано приземлившись на ногу. Його місце у воротах на матч з ПСЖ має зайняти Марко Спортьєлло, який провів лише 6 ігор в Серії А та одну в Лізі чемпіонів.

До слова, Голліні захищав ворота Аталанти у 41 грі сезону 2019/20 у всіх турнірах. Він пропустив 57 м'ячів, але 10 разів залишав свої ворота сухими.

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