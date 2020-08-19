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Ассисты Милевского и фейл экс-украинца Непогодова в видеообзоре перестрелки Динамо Брест – Астана – 6:3

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Ассисты Милевского и фейл экс-украинца Непогодова в видеообзоре перестрелки Динамо Брест – Астана – 6:3
Динамо Брест – Астана – 6:3 – видеообзор матча

Брестское Динамо начало свой путь в Лиге чемпионов эффектной победой над Астаной (6:3). Смотрите видео голов и главных моментов матча.

 

Хозяева просто смяли оборону соперника, отгрузив четыре мяча еще в первом тайме. В моменте со вторым голом ошибся голкипер Астаны Дмитрий Непогодов – бывший украинец не справился с легким ударом в ближний угол.

Ліга чемпіонів 2020/21, 1-й кваліфікаційний раунд: Динамо Брест розгромило Астану з двома асистами Мілевського

Зато Артем Милевский стал одним из главных героев встречи. Нападающий Динамо отдал ассист на четвертый мяч, а после перерыва и на пятый. Защита белорусов также не впечатляла надежностью, позволив Астане забить трижды. Под занавес Диалло оформил теннисный счет – 6:3.

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18 августа
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Теги
Лига чемпионов Украинцы за рубежом Дмитрий Дмитрий Непогодов Артем Артем Милевский Видеоновости Астана Астана Динамо Брест Динамо Брест Динамо Брест - Астана
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