Ассисты Милевского и фейл экс-украинца Непогодова в видеообзоре перестрелки Динамо Брест – Астана – 6:3

Хозяева просто смяли оборону соперника, отгрузив четыре мяча еще в первом тайме. В моменте со вторым голом ошибся голкипер Астаны Дмитрий Непогодов – бывший украинец не справился с легким ударом в ближний угол.

Ліга чемпіонів 2020/21, 1-й кваліфікаційний раунд: Динамо Брест розгромило Астану з двома асистами Мілевського

Зато Артем Милевский стал одним из главных героев встречи. Нападающий Динамо отдал ассист на четвертый мяч, а после перерыва и на пятый. Защита белорусов также не впечатляла надежностью, позволив Астане забить трижды. Под занавес Диалло оформил теннисный счет – 6:3.