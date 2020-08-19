Асисти Мілевського і фейли екс-українця Непогодова у відеоогляді перестрілки Динамо Брест – Астана – 6:3

Брестське Динамо розпочало свій шлях в Лізі чемпіонів ефектною перемогою над Астаною (6:3). Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Господарі просто зім'яли оборону суперника, відвантаживши чотири м'ячі ще в першому таймі. В моменті з другим голом помилився голкіпер Астани Дмитро Непогодов – колишній українець не впорався з легким ударом в ближній кут.

Ліга чемпіонів 2020/21, 1-й кваліфікаційний раунд: Динамо Брест розгромило Астану з двома асистами Мілевського

Натомість Артем Мілевський став одним з головних героїв зустрічі. Нападник Динамо віддав асист на четвертий м'яч, а після перерви і на п'ятий. Захист білорусів також не вражав надійністю, дозволивши Астані забити тричі. Під завісу Діалло оформив тенісний рахунок – 6:3.