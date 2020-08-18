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Ліга чемпіонів 2020/21, перший кваліфікаційний раунд: результати ігрового дня (LIVE)

20:51 - Читать на русском
Ліга чемпіонів 2020/21, перший кваліфікаційний раунд: результати ігрового дня (LIVE)
ЛЧ 2019/20: результати першого раунду кваліфікації

Стартували поєдинки першого раунду кваліфікації ЛЧ 2020/21. Результати матчів вівторка – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2020/21, кваліфікація. Шлях чемпіонів, перший раунд

Карабах (Азербайджан) – Сілекс (Північна Македонія) – 4:0

Голи: Ромеро, 11, Гер'є, 40, 51, Емрелі, 80

Легія (Польща) – Лінфілд (Північна Ірландія) – початок о 20:00

Динамо Брест (Білорусь) – Астана (Казахстан) – початок о 21:00

Селтік (Шотландія) – КР Рейк'явік (Ісландія) – початок о 21:45

Црвена Звезда (Сербія) – ФК Європа (Гібралтар) – початок о 22:00

Ще не завершився розіграш ЛЧ 2019/20, а вже стартував новий сезон найпрестижнішого європейського клубного турніру. Перший раунд кваліфікації цьогоріч складається лише з одного матчу.

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У стартовому поєдинку вівторка Карабах без проблем обіграв Сілекс. Ще до перерви рахунок був 2:0 після голів Ромеро та Гер'є. Перший реалізував вихід віч-на-віч, а другий скористався невдалою грою голкіпера після подачі зі штрафного. У другому таймі господарі відзначилися ще двічі – переконлива перемога 4:0. В наступному раунді суперником Карабаха стане переможець пари Шериф – Фола.

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